Канопацкая подала жалобу Верховный суд Белоруссии на результаты президентских выборов
20:20 20.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бывший кандидат в президенты Анна Канопацкая подала в Верховный суд жалобу на решение Центризбиркома по итогам выборов главы государства.
"Реализуя право, предоставленное мне как кандидату в президенты Республики Беларусь, продолжаю процедуру признания недействительными выборов президента, прошедших 9 августа 2020 года. Подала соответствующую жалобу в Верховный суд Республики Беларусь", - написала Канопацкая на своей странице в "Фейсбуке" в четверг.
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