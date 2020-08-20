Канопацкая подала жалобу Верховный суд Белоруссии на результаты президентских выборов

20:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший кандидат в президенты Анна Канопацкая подала в Верховный суд жалобу на решение Центризбиркома по итогам выборов главы государства.

"Реализуя право, предоставленное мне как кандидату в президенты Республики Беларусь, продолжаю процедуру признания недействительными выборов президента, прошедших 9 августа 2020 года. Подала соответствующую жалобу в Верховный суд Республики Беларусь", - написала Канопацкая на своей странице в "Фейсбуке" в четверг.