Белорусские власти задержали председателя стачкома Минского автозавода

20:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель стачкома Минского автозавода (МАЗ) Евгений Бохвалов задержан. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе Главного управления внутренних дел Мингорисполкома (ГУВД).

"Евгений Бохвалов задержан, мы это подтверждаем, обстоятельства выясняются", - сообщили в пресс-службе.