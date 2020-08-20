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Белорусские власти задержали председателя стачкома Минского автозавода

20:45 20.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель стачкома Минского автозавода (МАЗ) Евгений Бохвалов задержан. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе Главного управления внутренних дел Мингорисполкома (ГУВД).

"Евгений Бохвалов задержан, мы это подтверждаем, обстоятельства выясняются", - сообщили в пресс-службе.

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