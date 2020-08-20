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Клиники в Германии готовы оказать помощь Навальному - Меркель

21:05 20.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Германия считает необходимым прояснить ситуацию вокруг Алексея Навального, но готова предоставить ему медицинскую помощь. С таким заявлением выступила в четверг канцлер ФРГ Ангела Меркель по итогам переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в форте Брегансон. Трансляцию вели немецкие телеканалы.

"Что касается Франции, то же касается и Германии - мы готовы оказать медицинскую помощь также в немецких больницах", - сказала она. Однако запрос на это должен прозвучать из России, добавил канцлер.

"Должно быть срочно прояснено, как произошла такая ситуация. На этом мы будем настаивать", - сказала она. По ее словам, "это должно быть сделано транспарентно".

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