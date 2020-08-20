Не с кем из лидеров стран ЕС Лукашенко не пытался общаться

21:20 Источник: Интерфакс

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на фоне акций протеста, последовавших за президентскими выборами, пока не искал контактов с кем-нибудь из руководителей стран ЕС, заявила в четверг канцлер ФРГ Ангела Меркель.

""Лукашенко не пытался общаться с кем-нибудь из нас", - приводят западные СМИ ее слова с совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.