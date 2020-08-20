Не с кем из лидеров стран ЕС Лукашенко не пытался общаться
21:20 20.08.2020 Источник: Интерфакс
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на фоне акций протеста, последовавших за президентскими выборами, пока не искал контактов с кем-нибудь из руководителей стран ЕС, заявила в четверг канцлер ФРГ Ангела Меркель.
""Лукашенко не пытался общаться с кем-нибудь из нас", - приводят западные СМИ ее слова с совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.
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