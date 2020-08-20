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НОВОСТИ

Среди школьников 20-30 детей в сутки сейчас заболевают COVID-19 - мэр Собянин

21:40 20.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Классы в московских школах, у учащихся которых подтвердится коронавирус, будут переводить на дистанционное обучение в течение 14 дней. Об этом заявил в четверг мэр Москвы Сергей Собянин в интервью программе "Вести" на телеканале "Россия-1".

"[Если есть] учащийся, который заболел, у которого выявлен тестами коронавирус, естественно, надо принимать меры, переводить сразу на дистанционное обучение весь этот класс. Поэтому количество классов, которые будут переходить на "дистанционку", будет зависеть от количества заболеваний. Сегодня это среди школьников, мы видим, 25-30 человек в сутки", - сказал Собянин.

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