В Минске не видят необходимости в техническом обустройстве границы с Россией
22:00 20.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Техническое оборудование границы с Россией может стоило бы белорусскому бюджету 2,5-3 млрд белорусских рублей (около 1-1,2 млрд долларов), и в Минске не видят в этом необходимости. Об этом заявил в четверг премьер-министр Белоруссии Роман Головченко в интервью телеканалу ОНТ.
"Технически оборудовать белорусско-российскую границу, по предварительным расчетам, обойдется бюджету в 2,5-3 млрд, на это потребуется 3-5 лет", - сказал премьер.
При этом он предложил посмотреть "с точки зрения человека", что это дает. "У нас, по разным данным, 650 тыс. белорусов проживают в Российской Федерации. Кто-то работает, кто-то учится. Они пользуются теми же правами, что и граждане Российской Федерации. Это все перечеркнуть?" - задался Головченко вопросом.
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