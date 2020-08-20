0
0
58
НОВОСТИ

В Минске не видят необходимости в техническом обустройстве границы с Россией

22:00 20.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Техническое оборудование границы с Россией может стоило бы белорусскому бюджету 2,5-3 млрд белорусских рублей (около 1-1,2 млрд долларов), и в Минске не видят в этом необходимости. Об этом заявил в четверг премьер-министр Белоруссии Роман Головченко в интервью телеканалу ОНТ.

"Технически оборудовать белорусско-российскую границу, по предварительным расчетам, обойдется бюджету в 2,5-3 млрд, на это потребуется 3-5 лет", - сказал премьер.

При этом он предложил посмотреть "с точки зрения человека", что это дает. "У нас, по разным данным, 650 тыс. белорусов проживают в Российской Федерации. Кто-то работает, кто-то учится. Они пользуются теми же правами, что и граждане Российской Федерации. Это все перечеркнуть?" - задался Головченко вопросом.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

22:20 20.08.2020
Митинг оппозиции в Минске закончился мирно
0
19
21:52 20.08.2020
Семья и врачи Навального хотят перевезти его в другую больницу
0
94
21:40 20.08.2020
Среди школьников 20-30 детей в сутки сейчас заболевают COVID-19 - мэр Собянин
0
95
21:20 20.08.2020
Не с кем из лидеров стран ЕС Лукашенко не пытался общаться
0
124
21:05 20.08.2020
Клиники в Германии готовы оказать помощь Навальному - Меркель
0
174
20:45 20.08.2020
Белорусские власти задержали председателя стачкома Минского автозавода
0
181
20:20 20.08.2020
Канопацкая подала жалобу Верховный суд Белоруссии на результаты президентских выборов
0
186
20:00 20.08.2020
Рост акцизов на топливо может привести к негативным последствиям - Минфин
0
206
19:50 20.08.2020
Рубль дешевеет по отношению к доллару и евро
0
213
19:17 20.08.2020
В ряде городов России начались акции в поддержку Навального - СМИ
0
302

Возврат к списку