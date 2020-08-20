Семья и врачи Навального хотят перевезти его в другую больницу
21:52 20.08.2020 Источник: Интерфакс
Семья оппозиционера Алексея Навального, находящегося в больнице в Омске, хочет в целях безопасности перевезти его в другую клинику, сообщила в своем видеообращении его пресс-секретарь Кира Ярмыш.
"Семья и врачи Алексея Навального приняли решение о перевозке его в другую клинику. Это нужно сделать хотя бы потому, что в Омске, в больнице, где он находится сейчас, просто нет достаточного оборудования для того, чтобы провести все необходимые тесты и процедуры. Кроме того, это нужно сделать в целях безопасности", - сказала Ярмыш.
По ее словам, организационные вопросы, касающиеся транспортировки Навального в другое лечебное учреждение, под контролем, и сторонники оппозиционера располагают для этого всеми необходимыми ресурсами.
"Мы просим руководство больницы, в которой сейчас находится Алексей, не препятствовать нам в выдаче всех документов, необходимых для его перевозки", - сказана она.
По словам Ярмыш, причины случившегося с Навальным до сих пор неизвестны. "Диагноза у нас по-прежнему нет, и мы не знаем, что именно послужило причиной всего произошедшего", - отметила Ярмыш.
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