Митинг оппозиции в Минске закончился мирно
22:20 20.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Очередной митинг оппозиции в Минске, собравший в четверг на площади Независимости свыше двух тысяч человек, завершился мирно.
Как передает корр. ТАСС, в районе площади во время выступлений ораторов курсировала автоколонна сторонников президента Александра Лукашенко. Обе стороны порой пересвистывались и кричали свои лозунги.
У входа на площадь еще перед началом протестного митинга появился стенд с надписью "За Беларусь" на фоне государственного флага. Люди отодвинуть его не пытались.
На площадь также пришло небольшое число представителей группы поддержки Лукашенко с государственными флагами, диалог с отдельными протестующими был, но каждый стоял на своем: одни говорили о целостности страны, другие о недопустимости насилия.
Митингующие подтвердили, что готовы и в последующие дни продолжать протестные акции.
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