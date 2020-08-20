0
0
6
НОВОСТИ

Минздрав Омской области: Состояние Навального стабильно тяжелое

23:21 20.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Врачи оценивают состояние блогера Алексея Навального, который находится в коме в реанимации больницы Омска, как стабильно тяжелое. Об этом в четверг сообщается на странице Минздрава Омской области в соцсети "ВКонтакте".

"Машиной скорой медицинской помощи блогера без сознания доставили в больницу. Незамедлительно были начаты все необходимые обследования и лечение, Алексей был переведен на ИВЛ. Его состояние на данный момент врачами оценивается как стабильно тяжелое", - говорится в сообщении.

Отмечается, что врачами были проведены телемедицинские консультации с ведущими федеральными центрами и согласована тактика лечения.

"Завтра в Омск по приглашению региональных специалистов и просьбе близких Алексея Навального приедут анестезиологи- реаниматологи и нейрофизиологи НМХЦ им. Н. И. Пирогова, МНИЦ нейрохирургии им. академика Н. Н. Бурденко для проведения расширенного консилиума", - отмечено в сообщении областного Минздрава.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

23:14 20.08.2020
Посвященный довыборам в двух столичных округах проект открылся на mos.ru
0
80
22:20 20.08.2020
Митинг оппозиции в Минске закончился мирно
0
153
22:00 20.08.2020
В Минске не видят необходимости в техническом обустройстве границы с Россией
0
157
21:52 20.08.2020
Семья и врачи Навального хотят перевезти его в другую больницу
0
215
21:40 20.08.2020
Среди школьников 20-30 детей в сутки сейчас заболевают COVID-19 - мэр Собянин
0
179
21:20 20.08.2020
Не с кем из лидеров стран ЕС Лукашенко не пытался общаться
0
190
21:05 20.08.2020
Клиники в Германии готовы оказать помощь Навальному - Меркель
0
247
20:45 20.08.2020
Белорусские власти задержали председателя стачкома Минского автозавода
0
247
20:20 20.08.2020
Канопацкая подала жалобу Верховный суд Белоруссии на результаты президентских выборов
0
236
20:00 20.08.2020
Рост акцизов на топливо может привести к негативным последствиям - Минфин
0
253

Возврат к списку