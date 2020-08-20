Минздрав Омской области: Состояние Навального стабильно тяжелое

23:21 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Врачи оценивают состояние блогера Алексея Навального, который находится в коме в реанимации больницы Омска, как стабильно тяжелое. Об этом в четверг сообщается на странице Минздрава Омской области в соцсети "ВКонтакте".

"Машиной скорой медицинской помощи блогера без сознания доставили в больницу. Незамедлительно были начаты все необходимые обследования и лечение, Алексей был переведен на ИВЛ. Его состояние на данный момент врачами оценивается как стабильно тяжелое", - говорится в сообщении.

Отмечается, что врачами были проведены телемедицинские консультации с ведущими федеральными центрами и согласована тактика лечения.

"Завтра в Омск по приглашению региональных специалистов и просьбе близких Алексея Навального приедут анестезиологи- реаниматологи и нейрофизиологи НМХЦ им. Н. И. Пирогова, МНИЦ нейрохирургии им. академика Н. Н. Бурденко для проведения расширенного консилиума", - отмечено в сообщении областного Минздрава.