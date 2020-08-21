Роскосмос запускает проект ракеты-носителя "Амур", работающую на сжиженном газе
01:30 21.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Госкорпорация "Роскосмос" объявила конкурс на создание космического ракетного комплекса (КРК) с ракетой-носителем "Амур" на сжиженном природном газе и возвращаемой первой ступенью. Об этом говорится в материалах на сайте госзакупок в пятницу.
"Создание на космодроме Восточный космического ракетного комплекса с ракетой-носителем среднего класса на сжиженном природном газе. Эскизный проект", - говорится в техническом задании корпорации.
Опытно-конструкторская работа, согласно опубликованным материалам, будет называться "Амур-СПГ", сама ракета - "Амур". Срок подготовки эскизного проекта - до 21 декабря текущего года, начальная стоимость тендера - 407 млн руб.
"Стоимость пусковой услуги, включая стоимость серийной PH "Амур", головного обтекателя, разгонного блока, работ по организации пусковой услуги и адаптации полезной нагрузки для всех сочетаний сценариев пуска, не должна превышать: <...> в конфигурации с повторным (до 10 раз) использованием блока первой ступени и без разгонного блока - 22 млн долларов США", - говорится в техническом задании корпорации.
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