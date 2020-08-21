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НОВОСТИ

Данные по заразившимся коронавирусом на утро 21 августа

09:00 21.08.2020 Источник: Lenta.ru

Общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 21 августа превысило 22,6 миллиона человек. Пандемия охватила 188 стран. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса.

По информации проекта, за все время в мире были заражены 22 609 467 человек. Прирост числа инфицированных за сутки составил более 280 тысяч. За весь период пандемии скончались 792 708 заболевших, 14,47 миллиона человек выздоровели.

Наиболее пострадавшая от SARS-CoV-2 страна — США (число зараженных превысило 5,5 миллиона). На второй строчке находится Бразилия (3,5 миллиона человек), Индия (2,83 миллиона человек) оказалась на третьем месте. Россия (939,8 тысячи) закрепилась на четвертой позиции, опережая ЮАР (599,9 тысячи). В десятке рейтинга также расположились Перу, Мексика, Колумбия, Чили и Испания.

Больше всего жертв инфекции зарегистрировано в Соединенных Штатах — 174 248 человек. В Бразилии число умерших превысило отметку в 112 тысяч, в Мексике — 59 тысяч человек.  Lenta.Ru

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