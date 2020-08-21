Медики заявили о нетранспортабельности Навального
09:05 21.08.2020 Источник: Эхо Москвы
Медики заявили о нетранспортабельности политика Алексея Навального, — сообщает его пресс-секретарь Кира Ярмыш. Она считает запрет на перевозку оппозиционера в другую больницу угрозой для его жизни. Ярмыш сказала «Эху», что это покушение на жизнь человека, которое прямо сейчас совершают врачи с санкции власти. Пресс-секретарь политика добавила, что через час в Омске должен приземлиться самолет для эвакуации Навального. О том, что борт вылетел за политиком, пишет и немецкая пресса. Сайт «Медуза» сообщает, что санитарную авиацию для отправки Навального в Германию выслали по просьбе издателя сайта «Медиазона» Петра Верзилова. Навального собираются доставить в ту же клинику, где лечился Верзилов, поступивший туда с симптомами отравления.
Напомню, Навального доставили в омскую больницу с признаками отравления накануне.
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