Ким Чен Ын делегировал сестре часть полномочий

09:20 Источник: Известия

Северокорейский лидер Ким Чен Ын делегировал часть своих полномочий ближайшим помощникам, в том числе младшей сестре Ким Ё Чжон, сообщает в четверг, 20 августа, агентство Ренхап со ссылкой на разведку Южной Кореи.

«В настоящее время Ким Ё Чжон, первый заместитель отдела ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК), руководит общегосударственными делами на основе делегирования», — говорится в заявлении.

Отмечается также, что сестра лидера КНДР отвечает за отношения с Сеулом и Вашингтоном. По данным агентства, Ким Ё Чжон де-факто является вторым лицом в республике.

При этом председатель кабинета министров КНДР Ким Док Хун и зампред Госсовета Пак Бон Дю взяли на себя обязанности управления экономикой страны. Еще два высокопоставленных чиновника приняли на себя ответственность за вопросы обороны.

В апреле Ким Чен Ын некоторое время не появлялся на публике и пропустил торжественную церемонию по случаю 108-летия со дня рождения своего деда Ким Ир Сена. Это породило слухи о его возможной болезни, перенесенной операции на сердце и даже смерти.

20-дневное отсутствие на публике Ким Чен Ын прервал 2 мая, посетив церемонию открытия Сунчхонского завода удобрений. Известия