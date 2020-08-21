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Названы регионы РФ, остающиеся в "красной зоне" по коронавирусу

11:20 21.08.2020 Источник: Lenta.ru

Число регионов России со сложной ситуацией по распространению коронавируса сократилось до 12. Об этом РИА Новости рассказал эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.

По его словам, рост уровня заболеваемости еще возможен в Орловской, Мурманской, Самарской, Кемеровской, Кировской, Сахалинской, Курганской и Еврейской автономной областях, Удмуртии, Ненецком автономном округе, Алтайском крае и Крыму. В этих регионах, пояснил он, индекс репродукции инфекции превышает единицу — то есть, один заболевший может заразить более одного здорового.

За месяц из «красной зоны» вышли Коми, Севастополь и Оренбургская область, добавил Тавадян.

Ранее Тавадян предсказал, что уровень смертности от коронавирусной инфекции в России может снизиться до нуля к середине осени. Он отметил, что в регионах России идет медленный спад заболеваемости из-за нестрогих мер изоляции. С другой стороны, по мнению Тавадяна, именно слабые ограничительные меры позволят России избежать второй волны COVID-19, которая наблюдается в Европе.

По состоянию на утра 21 августа в России за последние сутки выявили 4785 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заразившихся достигло 942 106. Более половины из них — 755 513 пациентов — выздоровели. Умерли с начала пандемии 16 099 человек. За время эпидемии россияне сделали более 33,5 миллиона тестов на COVID-19.  Lenta.Ru

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