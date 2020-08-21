Названы регионы РФ, остающиеся в "красной зоне" по коронавирусу
11:20 21.08.2020 Источник: Lenta.ru
Число регионов России со сложной ситуацией по распространению коронавируса сократилось до 12. Об этом РИА Новости рассказал эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.
По его словам, рост уровня заболеваемости еще возможен в Орловской, Мурманской, Самарской, Кемеровской, Кировской, Сахалинской, Курганской и Еврейской автономной областях, Удмуртии, Ненецком автономном округе, Алтайском крае и Крыму. В этих регионах, пояснил он, индекс репродукции инфекции превышает единицу — то есть, один заболевший может заразить более одного здорового.
За месяц из «красной зоны» вышли Коми, Севастополь и Оренбургская область, добавил Тавадян.
Ранее Тавадян предсказал, что уровень смертности от коронавирусной инфекции в России может снизиться до нуля к середине осени. Он отметил, что в регионах России идет медленный спад заболеваемости из-за нестрогих мер изоляции. С другой стороны, по мнению Тавадяна, именно слабые ограничительные меры позволят России избежать второй волны COVID-19, которая наблюдается в Европе.
По состоянию на утра 21 августа в России за последние сутки выявили 4785 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заразившихся достигло 942 106. Более половины из них — 755 513 пациентов — выздоровели. Умерли с начала пандемии 16 099 человек. За время эпидемии россияне сделали более 33,5 миллиона тестов на COVID-19. Lenta.Ru
НОВОСТИ
- 12:05 21.08.2020
- Китай не примет участия в переговорах о контроле над вооружениями с РФ и США - МИД КНР
- 12:00 21.08.2020
- Белорусская православная церковь запретила духовенству участвовать в протестах
- 11:32 21.08.2020
- Правительство РФ разрешило возобновить полеты за рубеж еще из трех городов
- 11:05 21.08.2020
- Врачи не считают, что Навальный был отравлен
- 11:00 21.08.2020
- В России за сутки выявили 4 870 случаев заражения коронавирусом
- 10:32 21.08.2020
- Байден обещает не позволить России "организовывать убийства" американских военнослужащих
- 10:20 21.08.2020
- Статистику ООН об увеличении численности россиян оценили в Крыму
- 10:05 21.08.2020
- Госдуме предложили отменить транспортный налог
- 10:00 21.08.2020
- Тихановская призвала рабочих Белоруссии продолжать и расширять забастовки
- 09:32 21.08.2020
- Полиция нашла "смертельное вещество", опасное для Навального и для окружающих - директор ФБК
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать