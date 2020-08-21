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НОВОСТИ

Тихановская призвала рабочих Белоруссии продолжать и расширять забастовки

10:00 21.08.2020 Источник: Эхо Москвы

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская призвала рабочих в республике продолжать и расширять забастовки. Она записала соответствующее видеообращение и разместила его на портале YouTube.

Тихановская добавила, что к этому моменту удалось собрать крупную сумму для помощи участникам забастовок.

Напомню, сама бывший кандидат в президенты Белоруссии сейчас находится в Литве, куда уехала вскоре после президентских выборов.  Эхо Москвы

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