Тихановская призвала рабочих Белоруссии продолжать и расширять забастовки

10:00 Источник: Эхо Москвы

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская призвала рабочих в республике продолжать и расширять забастовки. Она записала соответствующее видеообращение и разместила его на портале YouTube.

Тихановская добавила, что к этому моменту удалось собрать крупную сумму для помощи участникам забастовок.



Напомню, сама бывший кандидат в президенты Белоруссии сейчас находится в Литве, куда уехала вскоре после президентских выборов. Эхо Москвы