Тихановская призвала рабочих Белоруссии продолжать и расширять забастовки
10:00 21.08.2020 Источник: Эхо Москвы
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская призвала рабочих в республике продолжать и расширять забастовки. Она записала соответствующее видеообращение и разместила его на портале YouTube.
Тихановская добавила, что к этому моменту удалось собрать крупную сумму для помощи участникам забастовок.
Напомню, сама бывший кандидат в президенты Белоруссии сейчас находится в Литве, куда уехала вскоре после президентских выборов. Эхо Москвы
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