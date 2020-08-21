0
0
75
НОВОСТИ

Госдуме предложили отменить транспортный налог

10:05 21.08.2020 Источник: Известия

Законопроект об отмене транспортного налога внесен на рассмотрение Госдумы. Против инициативы уже выступил Минфин. Согласно данным на портале правовой информации, автор инициативы – депутат Андрей Барышев – отметил, что возместить выпадающие доходы можно за счет акцизов на топливо. По его словам, такая схема приведет к более справедливому распределению трат на развитие дорожной инфраструктуры.

Кроме того, депутат указал, что из-за пандемии коронавируса россияне стали меньше пользоваться транспортом. При этом собираемость транспортного налога уменьшилась.

Барышев также выразил мнение, что в случае отмены налога, граждане больше станут покупать экологичные транспортные средства.

В Минфине инициативу уже назвали нецелесообразной. Ведомство считает, что отмена налоги снизить поступления в дорожные фонды.  Известия

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

10:32 21.08.2020
Байден обещает не позволить России "организовывать убийства" американских военнослужащих
0
30
10:20 21.08.2020
Статистику ООН об увеличении численности россиян оценили в Крыму
0
58
10:00 21.08.2020
Тихановская призвала рабочих Белоруссии продолжать и расширять забастовки
0
91
09:32 21.08.2020
Полиция нашла "смертельное вещество", опасное для Навального и для окружающих - директор ФБК
0
209
09:20 21.08.2020
Ким Чен Ын делегировал сестре часть полномочий
0
159
09:05 21.08.2020
Медики заявили о нетранспортабельности Навального
0
205
09:00 21.08.2020
Данные по заразившимся коронавирусом на утро 21 августа
0
191
01:30 21.08.2020
Роскосмос запускает проект ракеты-носителя "Амур", работающую на сжиженном газе
0
507
23:21 20.08.2020
Минздрав Омской области: Состояние Навального стабильно тяжелое
0
803
23:14 20.08.2020
Посвященный довыборам в двух столичных округах проект открылся на mos.ru
0
483

Возврат к списку