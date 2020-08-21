Госдуме предложили отменить транспортный налог

10:05 Источник: Известия

Законопроект об отмене транспортного налога внесен на рассмотрение Госдумы. Против инициативы уже выступил Минфин. Согласно данным на портале правовой информации, автор инициативы – депутат Андрей Барышев – отметил, что возместить выпадающие доходы можно за счет акцизов на топливо. По его словам, такая схема приведет к более справедливому распределению трат на развитие дорожной инфраструктуры.

Кроме того, депутат указал, что из-за пандемии коронавируса россияне стали меньше пользоваться транспортом. При этом собираемость транспортного налога уменьшилась.

Барышев также выразил мнение, что в случае отмены налога, граждане больше станут покупать экологичные транспортные средства.

В Минфине инициативу уже назвали нецелесообразной. Ведомство считает, что отмена налоги снизить поступления в дорожные фонды. Известия