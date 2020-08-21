10:32 Источник: Газета.Ru

Кандидат Демократической партии США на предстоящих выборах главы государства Джон Байден обещает не позволить России «организовывать убийства» американских военнослужащих. Об этом он заявил в ходе партийного съезда, трансляция велась на странице Байдена в Twitter.

Байден отметил, что не потерпит «организацию убийств за плату».

Ранее газета The New York Times написала, что Россия побуждала боевиков движения «Талибан» (запрещен на территории РФ) совершать нападения на военнослужащих международной коалиции в Афганистане. Российская сторона отрицает данную информацию. При этом движение «Талибан» также заявляет о несоответствии опубликованных сведений действительности.

Позже газета Washington Post заявила, что из-за якобы сговора России и талибов в Афганистане погибли «несколько» американских военных.

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, сказал, что никто не проинформировал ни его, ни вице-президента Майка Пенса о нападениях на солдат США в Афганистане, за которыми, возможно, стоит Россия. Газета.Ru