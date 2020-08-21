0
0
0
НОВОСТИ

Байден обещает не позволить России "организовывать убийства" американских военнослужащих

10:32 21.08.2020 Источник: Газета.Ru

Кандидат Демократической партии США на предстоящих выборах главы государства Джон Байден обещает не позволить России «организовывать убийства» американских военнослужащих. Об этом он заявил в ходе партийного съезда, трансляция велась на странице Байдена в Twitter.

Байден отметил, что не потерпит «организацию убийств за плату».

Ранее газета The New York Times написала, что Россия побуждала боевиков движения «Талибан» (запрещен на территории РФ) совершать нападения на военнослужащих международной коалиции в Афганистане. Российская сторона отрицает данную информацию. При этом движение «Талибан» также заявляет о несоответствии опубликованных сведений действительности.

Позже газета Washington Post заявила, что из-за якобы сговора России и талибов в Афганистане погибли «несколько» американских военных.

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, сказал, что никто не проинформировал ни его, ни вице-президента Майка Пенса о нападениях на солдат США в Афганистане, за которыми, возможно, стоит Россия.  Газета.Ru

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

10:20 21.08.2020
Статистику ООН об увеличении численности россиян оценили в Крыму
0
58
10:05 21.08.2020
Госдуме предложили отменить транспортный налог
0
88
10:00 21.08.2020
Тихановская призвала рабочих Белоруссии продолжать и расширять забастовки
0
91
09:32 21.08.2020
Полиция нашла "смертельное вещество", опасное для Навального и для окружающих - директор ФБК
0
209
09:20 21.08.2020
Ким Чен Ын делегировал сестре часть полномочий
0
159
09:05 21.08.2020
Медики заявили о нетранспортабельности Навального
0
205
09:00 21.08.2020
Данные по заразившимся коронавирусом на утро 21 августа
0
191
01:30 21.08.2020
Роскосмос запускает проект ракеты-носителя "Амур", работающую на сжиженном газе
0
507
23:21 20.08.2020
Минздрав Омской области: Состояние Навального стабильно тяжелое
0
803
23:14 20.08.2020
Посвященный довыборам в двух столичных округах проект открылся на mos.ru
0
483

Возврат к списку