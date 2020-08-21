Полиция нашла "смертельное вещество", опасное для Навального и для окружающих - директор ФБК
09:32 21.08.2020 Источник: Интерфакс
Директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов, находящийся в Омской больнице, куда госпитализирован оппозиционер Алексей Навальный, сообщил журналистам о том, что полиция якобы обнаружила некое "смертельное вещество", опасное не только для самого Навального, но и для окружающих.
"Мы находились в кабинете главного врача, в этот момент в кабинет входит представитель транспортной милиции, показывает с телефона: вот это вещество нашли. (...) Мы подошли к этому представителю транспортной милиции, которая подошла с телефоном: какое вещество? Она говорит, это тайна следствия, мы не можем сказать, но это вещество смертельно, это вещество представляет угрозу не только жизни Алексея, но и окружающим, все вокруг должны находиться в костюмах защиты", - сказал Жданов.
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