В России за сутки выявили 4 870 случаев заражения коронавирусом
11:00 21.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 4 870, общее количество инфицированных достигло 946 976. Об этом сообщили журналистам в пятницу в оперативном штабе по борьбе с распространением новой инфекции. Согласно данным, суточный рост шестой день составляет 0,5%.
Число вылечившихся пациентов в России, у которых диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 5 817. Согласно данным штаба, всего выписали 761 330 человек, что составляет 80,4% от общего числа заразившихся.
Число летальных исходов из- за коронавируса увеличилось в России за сутки на 90 против 110 днем ранее, всего умерли 16 189 пациентов. Доля умерших составляет 1,71% от общего числа заразившихся в РФ.
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