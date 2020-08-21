0
0
82
НОВОСТИ

Правительство РФ разрешило возобновить полеты за рубеж еще из трех городов

11:32 21.08.2020 Источник: Эхо Москвы

Правительство России разрешило возобновить полеты за рубеж еще из трех городов. Как сообщает Росавиация, это Казань, Калининград и Новосибирск. Россия начала возобновлять международное авиасообщение с 1 августа.

Пока оно открыто только с Великобританией, Турцией, Танзанией и Швейцарией. До сих пор рейсы были разрешены только из аэропортов Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.  Эхо Москвы

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

12:05 21.08.2020
Китай не примет участия в переговорах о контроле над вооружениями с РФ и США - МИД КНР
0
18
12:00 21.08.2020
Белорусская православная церковь запретила духовенству участвовать в протестах
0
32
11:20 21.08.2020
Названы регионы РФ, остающиеся в "красной зоне" по коронавирусу
0
117
11:05 21.08.2020
Врачи не считают, что Навальный был отравлен
0
182
11:00 21.08.2020
В России за сутки выявили 4 870 случаев заражения коронавирусом
0
124
10:32 21.08.2020
Байден обещает не позволить России "организовывать убийства" американских военнослужащих
0
171
10:20 21.08.2020
Статистику ООН об увеличении численности россиян оценили в Крыму
0
184
10:05 21.08.2020
Госдуме предложили отменить транспортный налог
0
185
10:00 21.08.2020
Тихановская призвала рабочих Белоруссии продолжать и расширять забастовки
0
188
09:32 21.08.2020
Полиция нашла "смертельное вещество", опасное для Навального и для окружающих - директор ФБК
0
374

Возврат к списку