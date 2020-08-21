Правительство РФ разрешило возобновить полеты за рубеж еще из трех городов

11:32 Источник: Эхо Москвы

Правительство России разрешило возобновить полеты за рубеж еще из трех городов. Как сообщает Росавиация, это Казань, Калининград и Новосибирск. Россия начала возобновлять международное авиасообщение с 1 августа.

Пока оно открыто только с Великобританией, Турцией, Танзанией и Швейцарией. До сих пор рейсы были разрешены только из аэропортов Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Эхо Москвы