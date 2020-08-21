Белорусская православная церковь запретила духовенству участвовать в протестах

12:00 Источник: Интерфакс

В Белорусской православной церкви призвали духовенство воздержаться от участия в политической жизни, а паству - не поддаваться на провокации на фоне событий, происходящих в стране.

"Священнослужителям мы вновь напоминаем об обещании, данном ими пред Богом, не принимать участия в политической жизни общества, чтобы не быть соблазном и предметом разделения людей", - говорится в опубликованном в пятницу разъяснении синодального отдела БПЦ по взаимоотношениям Церкви и общества.

Согласно сообщению, православная церковь "полагает не приличествующим своей миссии призыв к участию или неучастию в политических акциях, но решительно осуждает все виды насилия, разжигания ненависти и нетерпимости в чей бы то ни было адрес, будь то врачи, милиция, педагоги, представители власти или же какие-либо иные социальные группы".

В документе выражается надежда на расследование компетентными органами "вопиющих случаев проявления жестокости" и содержится призыв к скорейшему восстановлению мира, единству и взаимопониманию. Наряду с этим напоминается, что во всех православных храмах и обителях Белоруссии за литургией возносятся особые прошения и молитва "О белорусском народе". К этой молитве церковь призывает всех верующих жителей Белоруссии и всех, кому небезразлично будущее республики.

"Что же касается участия в общественной жизни и вопросов собственного волеизъявления, мы просим каждого человека проявлять благоразумие и рассудительность, чтобы наши вера, упование на Бога и церковная символика не были использованы кем-либо в качестве инструмента в деле достижения политических или других земных целей, далеких от высоких духовно-нравственных идеалов, которые проповедует нам Спаситель мира Иисус Христос и Его Святая Церковь", - говорится в заявлении.