Китай не примет участия в переговорах о контроле над вооружениями с РФ и США - МИД КНР
12:05 21.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство Китая не имеет намерений принимать участие в каких-либо трехсторонних переговорах о контроле над вооружениями с Россией и США. Об этом в пятницу на регулярном брифинге, отвечая на вопрос ТАСС, заявил официальный представитель МИД КНР.
"У Китая нет никаких намерений присоединяться к так называемым трехсторонним переговорам о контроле над вооружениями с Россией и США. Эта позиция и ясна и последовательна", - отметил он.
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