Размер госдолга Великобритании в июле впервые превысил 2 трлн фунтов

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Размер государственного долга Великобритании в июле впервые превысил 2 триллиона фунтов стерлингов (более 2,6 трлн долларов) после значительного роста расходов правительства из-за кризисной ситуации вследствие пандемии коронавируса. Об этом свидетельствуют опубликованные в пятницу данные Национальной статистической службы Соединенного Королевства (ONS).

Тем самым госдолг Британии также превысил в минувшем месяце размер ВВП страны. На фоне падения налоговых поступлений после вхождения британской экономики впервые за последние 11 лет в рецессию и принятия целого ряда мер по поддержке бизнеса и роста расходов на социальные нужды дефицит бюджета в июле составил 26,7 млрд фунтов (35 млрд долларов). Объем заимствований за первые четыре месяца 2020-2021 финансового года (начинается в апреле) достиг 150,5 млрд фунтов (197,7 млрд долларов).

Великобритания - одна из наиболее пострадавших от коронавируса стран. По сведениям Минздрава, в королевстве инфицированы свыше 322 тыс. человек, а число летальных исходов достигло 41 403.