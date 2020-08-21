Белорусская армия проведет учения с участием сводной группировки войск

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Комплексные тактические учения белорусской армии пройдут с 28 по 31 августа под руководством командующего войсками Западного оперативного командования, в них примет участие сводная группировка войск. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны республики.

"Для проведения комплексного тактического учения создана сводная группировка войск, в состав которой входят воздушно-десантные, мотострелковые, танковые, артиллерийские подразделения, а также расчеты беспилотных летательных комплексов и радиоэлектронной борьбы", - проинформировали в Минобороны.