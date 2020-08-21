Церковь в православном монастыре Хора в Стамбуле станет мечетью

13:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Турция превратит в мечеть церковь в православном монастыре Хора в Стамбуле. Речь идёт о храме Христа Спасителя в Полях. По информации греческого общественного телевидения ERT, обитель пройдёт те же процедуры, что и храм Святой Софии.

Материалы, касающиеся христианской святыни, передаются в управление по делам религий. Предполагается, что византийские фрески в православной церкви Святого Спасителя будут закрыты.

Монастырь был построен в VI веке, в XVI был преобразован в мечеть Карие. С 1948 года базилика открыта для туристов как музей, она входит в число стамбульских памятников Всемирного наследия.

В июле этого года мечетью стал храм Святой Софии в Стамбуле, который ранее также функционировал как музей. Говорит Москва