Церковь в православном монастыре Хора в Стамбуле станет мечетью
13:00 21.08.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Турция превратит в мечеть церковь в православном монастыре Хора в Стамбуле. Речь идёт о храме Христа Спасителя в Полях. По информации греческого общественного телевидения ERT, обитель пройдёт те же процедуры, что и храм Святой Софии.
Материалы, касающиеся христианской святыни, передаются в управление по делам религий. Предполагается, что византийские фрески в православной церкви Святого Спасителя будут закрыты.
Монастырь был построен в VI веке, в XVI был преобразован в мечеть Карие. С 1948 года базилика открыта для туристов как музей, она входит в число стамбульских памятников Всемирного наследия.
В июле этого года мечетью стал храм Святой Софии в Стамбуле, который ранее также функционировал как музей. Говорит Москва
НОВОСТИ
- 13:32 21.08.2020
- Тихановская заявила, что вернется в Белоруссию, когда там будет безопасно для нее
- 13:20 21.08.2020
- Состояние Навального может быть вызвано нарушением обмена веществ - врач
- 13:05 21.08.2020
- Президент Сербии назвал злонамеренной ложью сообщения о сербских военных в Белоруссии
- 12:32 21.08.2020
- Белорусская армия проведет учения с участием сводной группировки войск
- 12:20 21.08.2020
- Размер госдолга Великобритании в июле впервые превысил 2 трлн фунтов
- 12:05 21.08.2020
- Китай не примет участия в переговорах о контроле над вооружениями с РФ и США - МИД КНР
- 12:00 21.08.2020
- Белорусская православная церковь запретила духовенству участвовать в протестах
- 11:32 21.08.2020
- Правительство РФ разрешило возобновить полеты за рубеж еще из трех городов
- 11:20 21.08.2020
- Названы регионы РФ, остающиеся в "красной зоне" по коронавирусу
- 11:05 21.08.2020
- Врачи не считают, что Навальный был отравлен
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать