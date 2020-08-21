Президент Сербии назвал злонамеренной ложью сообщения о сербских военных в Белоруссии
13:05 21.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Сербии Александар Вучич назвал злонамеренной ложью сообщения о вмешательстве сербских военных в дела Белоруссии. Об этом он сообщил в пятницу журналистам во время осмотра боеготовности армии.
"Что касается сербской армии в Белоруссии, речь идет о злонамеренной лжи о том, что наша армия вмешивалась во внутренние дела Белоруссии. Каждый год мы отправляем наших солдат на учения в Белоруссию, в этом году там тоже находятся девять человек, их командир в сопровождении белорусского коллеги вышел на рынок купить фрукты для своих людей. Мне жаль, что люди из Белоруссии, находящиеся в Польше, обрушились на Сербию с ложными обвинениями", - заявил сербский лидер.
Ранее министр обороны Сербии Александар Вулин назвал фотомонтажом и подделкой фотографии сербских военных в Минске. Вулин пояснил, что девять военнослужащих находятся в Белоруссии, в Бресте, они изолированы на военном полигоне, где готовятся к соревнованию "Снайперский рубеж". Военные прибыли в Минск 10 августа коммерческим рейсом, не передвигались по городу, а были сразу перевезены на полигон. Министр назвав ложью фотографии, на которых якобы сербские военные передвигаются по улицам Минска на военном автомобиле, и предположил, что они были сделаны несколько лет назад на полигоне НАТО Хоэнфельс, где сербские военные участвовали в учениях "Партнерство ради мира".
Ранее в соцсетях появились сообщения о якобы прибытии в страну людей в военной форме, которые могут быть связаны с подразделениями вооруженных сил Сербии. Утверждалось, что они приехали в Белоруссию для разгона протестующих.
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