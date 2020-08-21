Около половины украинцев поддерживает вступление страны в НАТО - опрос
14:12 21.08.2020 Источник: Интерфакс
Если бы в ближайшее время состоялся референдум по вопросу вступления Украины в НАТО, 46,8% опрошенных проголосовали бы за вступление, 33,3% - против. 9% не принимали бы участия в голосовании, а 10,9% затруднились ответить.
На референдуме об утверждении внеблокового статуса Украины, 27,3% проголосовали бы "за", 37,3% - против, 12,5% не принимали бы участия в голосовании, а 22,9% затруднились ответить.
Вступление Украины в ОДКБ на референдуме готовы поддержать 16,4% опрошенных, 51,1% - против, 12,8% не принимали бы участия в голосовании, а 19,7% затруднились ответить.
Такие данные всеукраинского социологического опроса населения, проведенного Центром "Социальный мониторинг" с 8 по 15 августа 2020 года. В ходе опроса "Мнение и взгляды населения Украины, август 2020" было опрошено 3012 респондентов, ошибка выборки 1,1-1,83%.
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