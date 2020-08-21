Тихановская заявила, что вернется в Белоруссию, когда там будет безопасно для нее

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская вернется на родину, когда будет чувствовать себя там в безопасности. Об этом она заявила в пятницу на пресс-конференции в Вильнюсе.

"Я люблю Белоруссию и вернусь туда, когда буду чувствовать там себя в безопасности", - сказала она, отвечая на вопрос журналиста.