0
0
0
НОВОСТИ

Тихановская заявила, что вернется в Белоруссию, когда там будет безопасно для нее

13:32 21.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская вернется на родину, когда будет чувствовать себя там в безопасности. Об этом она заявила в пятницу на пресс-конференции в Вильнюсе.

"Я люблю Белоруссию и вернусь туда, когда буду чувствовать там себя в безопасности", - сказала она, отвечая на вопрос журналиста.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

13:20 21.08.2020
Состояние Навального может быть вызвано нарушением обмена веществ - врач
0
57
13:05 21.08.2020
Президент Сербии назвал злонамеренной ложью сообщения о сербских военных в Белоруссии
0
78
13:00 21.08.2020
Церковь в православном монастыре Хора в Стамбуле станет мечетью
0
84
12:32 21.08.2020
Белорусская армия проведет учения с участием сводной группировки войск
0
134
12:20 21.08.2020
Размер госдолга Великобритании в июле впервые превысил 2 трлн фунтов
0
143
12:05 21.08.2020
Китай не примет участия в переговорах о контроле над вооружениями с РФ и США - МИД КНР
0
145
12:00 21.08.2020
Белорусская православная церковь запретила духовенству участвовать в протестах
0
182
11:32 21.08.2020
Правительство РФ разрешило возобновить полеты за рубеж еще из трех городов
0
208
11:20 21.08.2020
Названы регионы РФ, остающиеся в "красной зоне" по коронавирусу
0
217
11:05 21.08.2020
Врачи не считают, что Навальный был отравлен
0
318

Возврат к списку