Тихановская заявила, что вернется в Белоруссию, когда там будет безопасно для нее
13:32 21.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская вернется на родину, когда будет чувствовать себя там в безопасности. Об этом она заявила в пятницу на пресс-конференции в Вильнюсе.
"Я люблю Белоруссию и вернусь туда, когда буду чувствовать там себя в безопасности", - сказала она, отвечая на вопрос журналиста.
НОВОСТИ
- 13:20 21.08.2020
- Состояние Навального может быть вызвано нарушением обмена веществ - врач
- 13:05 21.08.2020
- Президент Сербии назвал злонамеренной ложью сообщения о сербских военных в Белоруссии
- 13:00 21.08.2020
- Церковь в православном монастыре Хора в Стамбуле станет мечетью
- 12:32 21.08.2020
- Белорусская армия проведет учения с участием сводной группировки войск
- 12:20 21.08.2020
- Размер госдолга Великобритании в июле впервые превысил 2 трлн фунтов
- 12:05 21.08.2020
- Китай не примет участия в переговорах о контроле над вооружениями с РФ и США - МИД КНР
- 12:00 21.08.2020
- Белорусская православная церковь запретила духовенству участвовать в протестах
- 11:32 21.08.2020
- Правительство РФ разрешило возобновить полеты за рубеж еще из трех городов
- 11:20 21.08.2020
- Названы регионы РФ, остающиеся в "красной зоне" по коронавирусу
- 11:05 21.08.2020
- Врачи не считают, что Навальный был отравлен
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать