Студенты и выпускники МГУ призвали лишить Лукашенко звания почетного профессора вуза
14:32 21.08.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Студенты и выпускники МГУ потребовали лишить Лукашенко звания почётного профессора вуза. Они опубликовали соответствующее обращение на сайте Межрегионального профсоюза работников высшей школы «Университетская солидарность».
В тексте говорится, что политика Александра Лукашенко «не совместима со званием почётного профессора Московского университета, которого он по решению учёного совета МГУ был удостоен в 1996 году».
«Сохранение за ним этого звания подрывает репутацию нашей альма-матер. Мы призываем учёный совет и ректора МГУ рассмотреть и решить этот вопрос», — говорится в обращении. В университете пока не прокомментировали заявление студентов, выпускников и ряда преподавателей вуза, пишет РИА Новости.
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