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Состояние Навального может быть вызвано нарушением обмена веществ - врач

13:20 21.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Резкое ухудшение состояния здоровья блогера Алексея Навального может быть вызвано нарушением обмена веществ. Об этом заявил в пятницу главный врач омской больницы, где находится Навальный, Александр Мураховский.

"На сегодняшний день у нас есть рабочие диагнозы. Основной из них, к которому мы склоняемся, - нарушение углеводного баланса, то есть, нарушение обмена веществ. Вызвано это может быть резким понижением уровня сахара в крови", - сказал Мураховский, чей комментарий распространила пресс-служба регионального Минздрава.

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