Врач заявил, что обнаруженное на коже и одежде Навального химвещество является составляющим пластикового стакана

14:00 Источник: Интерфакс

Медики установили природу химического компонента, который был обнаружен на коже и одежде Алексея Навального, сообщает пресс-служба омского Минздрава со ссылкой на главврача омской больницы скорой помощи №1 Александра Мураховского.

"Что говорилось о химическом компоненте. Были взяты пробы с поверхности кожи, одежды, ногтей. Это - обычная промышленная химия, которая используется в пластиковом стаканчике. Он (химкомпонент - ИФ) найден не в крови, а на поверхности человека и одежды", - сказал Мураховский.

Ранее директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов, находящийся в Омской больнице, куда госпитализирован Навальный, сообщил журналистам о том, что полиция якобы обнаружила некое "смертельное вещество", опасное не только для самого Навального, но и для окружающих.

"Мы находились в кабинете главного врача, в этот момент в кабинет входит представитель транспортной милиции, показывает с телефона: вот это вещество нашли. (...) Мы подошли к этому представителю транспортной милиции, которая подошла с телефоном: какое вещество? Она говорит, это тайна следствия, мы не можем сказать, но это вещество смертельно, это вещество представляет угрозу не только жизни Алексея, но и окружающим, все вокруг должны находиться в костюмах защиты", - сказал Жданов.