Лукашенко заявил, что будет проводить жесткую политику по стабилизации обстановки - БелТА

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сделает все для стабилизации ситуации в стране.

"И вы можете меня осуждать или не осуждать, но, пока я президент, я буду проводить жесткую политику на стабилизацию обстановки внутри страны", - сказал он в пятницу при посещении агрокомбината "Дзержинский".