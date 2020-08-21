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НОВОСТИ

Лукашенко заявил, что будет проводить жесткую политику по стабилизации обстановки - БелТА

15:00 21.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сделает все для стабилизации ситуации в стране.

"И вы можете меня осуждать или не осуждать, но, пока я президент, я буду проводить жесткую политику на стабилизацию обстановки внутри страны", - сказал он в пятницу при посещении агрокомбината "Дзержинский".

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