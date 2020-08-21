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Немецкие медики ознакомятся с состоянием Навального

15:12 21.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Прибывшие в Омск немецкие специалисты ознакомятся с состоянием Алексея Навального, сообщил в пятницу журналистам главный врач больницы, в которой находится блогер, Александр Мураховский.

"Мы пригласили и немецких специалистов, которые прибыли в Омск на реанимационном самолете, чтобы они у нас в клинике ознакомились с состоянием пациента, с результатами исследований. В настоящее время они к нам направляются", - сказал он.

20 августа пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила, что самолет, летевший из Томска в Москву, на борту которого он находился, экстренно сел в аэропорту Омска, поскольку ему стало плохо во время полета. Блогер был госпитализирован, он находится в коме. Сообщалось, что Навальный подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

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