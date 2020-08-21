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ЕС и Великобритания, вероятно, не смогут заключить соглашение по Brexit - переговорщик ЕС

15:32 21.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз и Великобритания, вероятно, не смогут заключить соглашение об отношениях после выхода Соединенного Королевства из состава сообщества (Brexit). Об этом заявил в пятницу главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье на пресс- конференции по итогам 7-го раунда переговоров.

"В целом Евросоюз и Великобритания, вероятно, не смогут заключить соглашение. Я уже не понимаю, почему мы продолжаем тратить время [на эти переговоры] при таком отношении британской стороны", - отметил он.

Переходный период Brexit завершится 31 декабря, к этому моменту соглашение не только должно быть достигнуто, но и должно вступить в силу после подписания и ратификации.

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