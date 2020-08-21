ЕС призвал Россию отправить Навального на лечение в Евросоюз
16:00 21.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Евросоюз ожидает, что Россия даст Алексею Навальному возможность получить лечение в Европе, а также расследует все обстоятельства инцидента с ним. Об этом заявила в пятницу представитель внешнеполитической службы ЕС Набилла Массрали на брифинге в Брюсселе.
"Мы очень озабочены состоянием здоровья Алексея Навального. Мы призываем власти России разрешить ему получить лечение в Евросоюзе. Мы ожидаем прозрачного и тщательного расследования", - заявила она.
Она уточнила, что в ходе телефонного разговора главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля и главой МИД РФ Сергеем Лавровым в четверг эта тема не поднималась.
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