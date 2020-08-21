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Турция обнаружила в Черном море запасы газа объемом 320 млрд кубометров - Эрдоган

16:12 21.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Турция обнаружила в Черном море крупные запасы природного газа и к 2023 году начнет его применение. Об этом в пятницу заявил президент Турции Тайип Эрдоган, выступление которого транслирует телеканал Эн-ти-ви.

"Это событие исторического масштаба. Мы обнаружили в Черном море крупнейшее в истории страны месторождение природного газа. Объемы составляют 320 млрд кубометров. К 2023 году мы планируем поставлять его нашим гражданам", - сказал он.

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