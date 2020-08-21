Лукашенко заявил, что у него полное взаимопонимание с Путиным по ситуации в Белоруссии
16:32 21.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у него с российским коллегой Владимиром Путиным полное взаимопонимание в том, что касается ситуации в республике.
"<...> Я предупредил президента России о ситуации, которая складывается в Беларуси. У нас полное взаимопонимание, у нас есть договор соответствующий в рамках ОДКБ и Союзного государства", - сказал он в пятницу, посещая агрокомплекс "Дзержинский" под Минском, передает БелТА.
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