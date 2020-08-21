Лукашенко заявил, что у него полное взаимопонимание с Путиным по ситуации в Белоруссии

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у него с российским коллегой Владимиром Путиным полное взаимопонимание в том, что касается ситуации в республике.

"<...> Я предупредил президента России о ситуации, которая складывается в Беларуси. У нас полное взаимопонимание, у нас есть договор соответствующий в рамках ОДКБ и Союзного государства", - сказал он в пятницу, посещая агрокомплекс "Дзержинский" под Минском, передает БелТА.