Шихан Куштау в Башкирии станет особо охраняемой территорией
17:40 21.08.2020 Источник: Эхо Москвы
Шихан Куштау в Башкирии получит статус особо охраняемой территории. Решение принял глава региона Радий Хабиров.
На горе не будут вести разработки, пока не получится найти компромисс, вся история с Куштау и Башкирской содовой компанией дестабилизирует республику, заявил глава региона Радий Хабиров на встрече с людьми, которые защищают гору. Он предложил предоставить две недели, чтобы сформировать координационное совещание, провести консультации и найти итоговое решение вопроса.
Если этого не произойдет глава Башкирии обещает 4 сентября направить документы на предоставление шихану Куштау статуса особо охраняемой территории. Планы разработки шихана для производства соды вызвали массовые протесты. Местные жители вышли на акции, когда начала вырубать лес для проведения геологоразведки. Вскоре это переросло в столкновения, люди не пускали на гору тяжелую технику.
Работы на Куштау остановили 16 августа. Эхо Москвы
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