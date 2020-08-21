В Италии продолжает расти число новых случаев инфицирования коронавирусом

18:24 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число новых случаев инфицирования коронавирусом в Италии за сутки достигло 947, что на 100 больше, чем днем ранее, когда был зарегистрирован рекорд с 16 мая. Согласно распространенным в пятницу данным министерства здравоохранения республики, от последствий коронавирусной инфекции за сутки скончались девять человек.

Общее число заразившихся достигло 257 065, из которых 35 427 скончались, 204 960 вылечились.