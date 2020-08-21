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На Красной площади задержали двух пикетчиц в поддержку Навального

18:30 21.08.2020 Источник: Интерфакс

На Красной площади были задержаны за пикеты в поддержку оппозиционера Алексея Навального актрисы Ирина Вилкова и Яна Троянова, сообщает муж Трояновой, режиссёр Василий Сигарев.

"Беременную Ирину Вилкову и Яну Троянову задержали на Красной площади. У Вилковой отошли воды, видимо, по дороге в ОВД Китай-город", - написал в фейсбуке Сигарев.

Отмечается, что девушки по очереди стояли с плакатами в поддержку находящегося в коме в Омской больнице Навального, соратники которого добиваются его выдачи для отправки в Германию.

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