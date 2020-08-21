0
0
125
НОВОСТИ

Навальный пока остается в омской больнице

18:32 21.08.2020 Источник: Эхо Москвы

Алексей Навальный остается в омской больнице скорой медицинской помощи до стойкой стабилизации состояния. Об этом сообщил главный врач медицинского учреждения Александр Мураховский.

По словам Мураховского, не возражают и немецкие врачи, которые сегодня были допущены к Навальному.

Родственники не имели возможности пообщаться с немецкими специалистами, — рассказала жена политика Юлия Навальная.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

19:19 21.08.2020
Отравление Навального промышленным химвеществом омские врачи исключили
0
80
19:13 21.08.2020
Алексея Навального перевезут в немецкую клинику в течение дня
0
100
18:30 21.08.2020
На Красной площади задержали двух пикетчиц в поддержку Навального
0
141
18:24 21.08.2020
Венедиктов: Москвичи проголосуют на довыборах очно и онлайн в разные дни
0
156
18:24 21.08.2020
В Италии продолжает расти число новых случаев инфицирования коронавирусом
0
168
17:40 21.08.2020
Шихан Куштау в Башкирии станет особо охраняемой территорией
0
176
17:12 21.08.2020
Сингапурские ученые обнаружили менее опасную форму коронавируса
0
209
17:00 21.08.2020
Осмотревшие Навального в больнице немецкие врачи считают его транспортабельным - Кира Ярмыш
0
330
16:32 21.08.2020
Лукашенко заявил, что у него полное взаимопонимание с Путиным по ситуации в Белоруссии
0
295
16:12 21.08.2020
Турция обнаружила в Черном море запасы газа объемом 320 млрд кубометров - Эрдоган
0
316

Возврат к списку