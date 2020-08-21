Навальный пока остается в омской больнице

18:32 Источник: Эхо Москвы

Алексей Навальный остается в омской больнице скорой медицинской помощи до стойкой стабилизации состояния. Об этом сообщил главный врач медицинского учреждения Александр Мураховский.

По словам Мураховского, не возражают и немецкие врачи, которые сегодня были допущены к Навальному.

Родственники не имели возможности пообщаться с немецкими специалистами, — рассказала жена политика Юлия Навальная.