Алексея Навального перевезут в немецкую клинику в течение дня
19:13 21.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Медики омской больницы скорой медицинской помощи, в реанимации которой с четверга находится блогер Алексей Навальный, не возражают против его перевода в другую клинику, так как его состояние стабилизировалось. Его планируется транспортировать в течение дня, сообщил журналистам заместитель главного врача омской больницы скорой помощи №1 Анатолий Калиниченко.
"Мы не возражаем против его перевода в другой стационар, это не произойдет мгновенно, это будет происходить сегодня. Этому процессу [будет предшествовать] множество врачебных мероприятий, будет соблюден и ряд юридических формальностей", - сказал Калиниченко.
Он также отметил, угрозы для жизни пациента врачи в настоящий момент не видят. По данным проведенной электроэнцефалографии, его мозг находится в стабильном состоянии. "Авиаперевозка возможна под ответственность родственников и немецких врачей-реаниматологов", - добавил главврач Омской областной больницы Александр Мураховский.
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