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НОВОСТИ

Отравление Навального промышленным химвеществом омские врачи исключили

19:19 21.08.2020 Источник: Интерфакс

Главврач Омской больницы Александр Мураховский заявил, что отравление оппозиционера Алексея Навального обнаруженным ранее промышленным химическим веществом исключено.

"Все анализы биоматериалов, проведенные в трех разных лабораториях, признаков отравления не обнаружили. В анализах крови и мочи также не найдены и следы промышленного химического соединения "2-этилгексил дифенил фосфат", частицы которого были обнаружены на руках, т.е. интоксикация этим веществом тоже исключена", - сказал Мураховский "Интерфаксу" в пятницу.

Мураховский подчеркнул, что в отношении Навального "выработана тактика терапии, которая дает результат".

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