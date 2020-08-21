Отравление Навального промышленным химвеществом омские врачи исключили

19:19 Источник: Интерфакс

Главврач Омской больницы Александр Мураховский заявил, что отравление оппозиционера Алексея Навального обнаруженным ранее промышленным химическим веществом исключено.

"Все анализы биоматериалов, проведенные в трех разных лабораториях, признаков отравления не обнаружили. В анализах крови и мочи также не найдены и следы промышленного химического соединения "2-этилгексил дифенил фосфат", частицы которого были обнаружены на руках, т.е. интоксикация этим веществом тоже исключена", - сказал Мураховский "Интерфаксу" в пятницу.

Мураховский подчеркнул, что в отношении Навального "выработана тактика терапии, которая дает результат".