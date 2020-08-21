Отравление Навального промышленным химвеществом омские врачи исключили
19:19 21.08.2020 Источник: Интерфакс
Главврач Омской больницы Александр Мураховский заявил, что отравление оппозиционера Алексея Навального обнаруженным ранее промышленным химическим веществом исключено.
"Все анализы биоматериалов, проведенные в трех разных лабораториях, признаков отравления не обнаружили. В анализах крови и мочи также не найдены и следы промышленного химического соединения "2-этилгексил дифенил фосфат", частицы которого были обнаружены на руках, т.е. интоксикация этим веществом тоже исключена", - сказал Мураховский "Интерфаксу" в пятницу.
Мураховский подчеркнул, что в отношении Навального "выработана тактика терапии, которая дает результат".
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