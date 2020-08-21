В Минске проходит акция протест "цепи солидарности"

20:03 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сторонники оппозиции проводят разрозненные акции протеста в Минске, в том числе около урочища Куропаты на окраине белорусской столицы, где захоронены жертвы сталинских репрессий. Об этом сообщает корр. ТАСС.

Участники акции, которую они называют "цепь покаяния", выстроились вдоль дороги, ведущей к мемориалу жертвам репрессий. Люди держат в руках лампадки, цветы и плакаты. Активисты раздают молитвенники.

Между тем в центре Минска на улице Немига также собрались митингующие, они выстраиваются в ставшие уже традиционными "цепи солидарности" по несколько десятков человек. От улицы Окрестина, где находится СИЗО, по проспекту Дзержинского выстроилась живая цепь протяженностью около 2 км. Участники стоят, плотно прижавшись друг к другу. В начале проспекта Дзержинского по направлению из центра люди тоже выстраиваются небольшими группами по 20-30 человек.

Правоохранители не препятствуют проведению акции. Автомобилисты поддерживают участников цепи громкими сигналами. К ним присоединились некоторые водители общественного транспорта.