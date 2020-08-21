В ВОЗ считают, что мир находится лишь на ранней стадии пандемии COVID-19
20:52 21.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Мир в настоящее время находится на раннем этапе пандемии коронавируса. Об этом заявила в пятницу на брифинге эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове.
"Знаю, что многие устали, но нам еще предстоит проделать большой путь, - отметила она. - Мы пока находимся только на раннем этапе [пандемии]. Поэтому необходимо сохранять бдительность, быть готовыми к любому развитию ситуации и продолжать противостоять распространению вируса".
"Прежде всего мы должны спасать жизни людей, - подчеркнула ван Керкхове. - Но при этом мы должны делать акцент не только на аспектах здравоохранения, на реализации программ по контролю над [вызываемым коронавирусом] заболеванием. Важно, чтобы у людей также были средства к существованию и чтобы нормально функционировала экономика".
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