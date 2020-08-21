Вылет самолета из Омска в Германию в Навальным на борту состоится не раньше 02:00 (мск)
20:45 21.08.2020 Источник: Интерфакс
Вылет самолета с оппозиционером Алексеем Навальным на борту из Омска в Германию состоится не ранее, чем в 6:00 утра (2:00 мск) в субботу, сообщила на своей официальной странице в одной из соцсетей его пресс-секретарь Кира Ярмыш.
"Вылет Алексея состоится не раньше, чем через 7 часов", - написала Ярмыш.
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