Вылет самолета из Омска в Германию в Навальным на борту состоится не раньше 02:00 (мск)

20:45 Источник: Интерфакс

Вылет самолета с оппозиционером Алексеем Навальным на борту из Омска в Германию состоится не ранее, чем в 6:00 утра (2:00 мск) в субботу, сообщила на своей официальной странице в одной из соцсетей его пресс-секретарь Кира Ярмыш.

"Вылет Алексея состоится не раньше, чем через 7 часов", - написала Ярмыш.