Навального смогут отправить в Германию не ранее утра в субботу

22:11 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вылет самолета с Алексеем Навальным в Германию из Омска задержан до утра субботы из- за требований профсоюза авиаперевозчиков ФРГ, сообщили журналистам в пресс-службе регионального Минздрава.

"По просьбе немецкой медицинской бригады вылет будет задержан до утра 22 августа. Это объясняется требованиями профсоюза авиаперевозчиков ФРГ, которые регламентируют условия работы летного состава. Перед длительным перелетом пилотам нужен отдых", - говорится в сообщении.

"После принятие решения о транспортировке Алексея Навального по просьбе родственников в одну из клиник Германии подготовлены все необходимые документы. Юлия Борисовна Навальная подписала заявление с просьбой о транспортировке супруга, в котором указала, что предупреждена о вероятности ухудшения его состояния при перелете", - говорится в сообщении Минздрава Омской области.Навального