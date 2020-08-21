0
0
92
НОВОСТИ

Навального смогут отправить в Германию не ранее утра в субботу

22:11 21.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вылет самолета с Алексеем Навальным в Германию из Омска задержан до утра субботы из- за требований профсоюза авиаперевозчиков ФРГ, сообщили журналистам в пресс-службе регионального Минздрава.

"По просьбе немецкой медицинской бригады вылет будет задержан до утра 22 августа. Это объясняется требованиями профсоюза авиаперевозчиков ФРГ, которые регламентируют условия работы летного состава. Перед длительным перелетом пилотам нужен отдых", - говорится в сообщении.

"После принятие решения о транспортировке Алексея Навального по просьбе родственников в одну из клиник Германии подготовлены все необходимые документы. Юлия Борисовна Навальная подписала заявление с просьбой о транспортировке супруга, в котором указала, что предупреждена о вероятности ухудшения его состояния при перелете", - говорится в сообщении Минздрава Омской области.Навального

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

22:45 21.08.2020
Весь экипаж МКС временно поселился в российском сегменте
0
20
20:52 21.08.2020
В ВОЗ считают, что мир находится лишь на ранней стадии пандемии COVID-19
0
229
20:45 21.08.2020
Вылет самолета из Омска в Германию в Навальным на борту состоится не раньше 02:00 (мск)
0
219
20:03 21.08.2020
В Минске проходит акция протест "цепи солидарности"
0
237
19:19 21.08.2020
Отравление Навального промышленным химвеществом омские врачи исключили
0
273
19:13 21.08.2020
Алексея Навального перевезут в немецкую клинику в течение дня
0
310
18:32 21.08.2020
Навальный пока остается в омской больнице
0
283
18:30 21.08.2020
На Красной площади задержали двух пикетчиц в поддержку Навального
0
286
18:24 21.08.2020
Венедиктов: Москвичи проголосуют на довыборах очно и онлайн в разные дни
0
308
18:24 21.08.2020
В Италии продолжает расти число новых случаев инфицирования коронавирусом
0
357

Возврат к списку