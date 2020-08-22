Более 800 тысяч человек в мире стали жертвами коронавируса

08:30 Источник: Lenta.ru

Число жертв коронавируса в мире превысило 800 тысяч. Об этом свидетельствуют данные портала Worldometers. По информации на утро 22 августа, на планете умерли 803 201 человек. Общее число заразившихся достигло 23 120 216, еще 15,71 миллиона излечились.

Однако, согласно данным проекта Университета Джонса Хопкинса, число умерших с коронавирусом людей чуть меньше 800 тысяч и составляет 797 901.

Наиболее пострадавшая от SARS-CoV-2 страна — США (число зараженных превысило 5,6 миллиона). На второй строчке находится Бразилия (3,53 миллиона человек), Индия (2,9 миллиона человек) оказалась на третьем месте. Россия (944,6 тысячи) закрепилась на четвертой позиции, опережая ЮАР (603,3 тысячи). В десятке рейтинга также расположились Перу, Мексика, Колумбия, Чили и Испания.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию. Lenta.Ru