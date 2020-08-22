0
0
133
НОВОСТИ

Более 800 тысяч человек в мире стали жертвами коронавируса

08:30 22.08.2020 Источник: Lenta.ru

Число жертв коронавируса в мире превысило 800 тысяч. Об этом свидетельствуют данные портала Worldometers. По информации на утро 22 августа, на планете умерли 803 201 человек. Общее число заразившихся достигло 23 120 216, еще 15,71 миллиона излечились.

Однако, согласно данным проекта Университета Джонса Хопкинса, число умерших с коронавирусом людей чуть меньше 800 тысяч и составляет 797 901.

Наиболее пострадавшая от SARS-CoV-2 страна — США (число зараженных превысило 5,6 миллиона). На второй строчке находится Бразилия (3,53 миллиона человек), Индия (2,9 миллиона человек) оказалась на третьем месте. Россия (944,6 тысячи) закрепилась на четвертой позиции, опережая ЮАР (603,3 тысячи). В десятке рейтинга также расположились Перу, Мексика, Колумбия, Чили и Испания.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию. Lenta.Ru

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

09:30 22.08.2020
В Кабуле прогремели три взрыва, ответственность никто на себя не взял
0
0
09:00 22.08.2020
Несогласованная акция в поддержку Фургала в Хабаровске собрала около 1,5 тыс. человек
0
81
08:50 22.08.2020
В Вологде с затонувшего парохода эвакуировали 25 человек
0
105
08:40 22.08.2020
Число погибших после взрыва газа в Ярославле увеличилось до трех
0
114
07:29 22.08.2020
Рано у утром 22 августа самолет с Навальным на борту вылетел из Омска в Германию
0
241
22:45 21.08.2020
Весь экипаж МКС временно поселился в российском сегменте
0
659
22:11 21.08.2020
Навального смогут отправить в Германию не ранее утра в субботу
0
740
20:52 21.08.2020
В ВОЗ считают, что мир находится лишь на ранней стадии пандемии COVID-19
0
746
20:45 21.08.2020
Вылет самолета из Омска в Германию в Навальным на борту состоится не раньше 02:00 (мск)
0
572
20:03 21.08.2020
В Минске проходит акция протест "цепи солидарности"
0
617

Возврат к списку