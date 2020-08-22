Число погибших после взрыва газа в Ярославле увеличилось до трех
08:40 22.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Спасатели обнаружили тела погибших женщины и предположительно ребенка под завалами жилого дома в Ярославле, где произошел взрыв газа. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе областного правительства.
Как сообщил начальник регионального ГУ МЧС, личности всех жильцов установили, спасательные работы завершили, людей под завалами больше нет.
"Все фамилии [прописанных в доме людей] известны, идентификацию провели, судьба всех также известна. Спасательные работы завершены. Будем сейчас принимать решение по укреплению конструкций [дома]", - сказал Бочаров.
По его словам, в результате взрыва повредились 12 квартир, из них шесть полностью разрушены, сохраняется угроза обрушения висящих плит шестого этажа.
Ранее в ГУ МЧС по региону информировали, что в результате взрыва погибла одна женщина, четверо пострадали.
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