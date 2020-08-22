В Вологде с затонувшего парохода эвакуировали 25 человек

08:50 Источник: РБК

В Вологде затонуло пассажирское судно «Капитан Артюшин». Об этом сообщается на сайте МЧС по региону.

Судно, построенное в 1973 году, пошло на дно около десяти часов вечера 21 августа у Кремлевской площади. По предварительным данным, на борту находились 25 человек, в том числе ребенок. Все люди были эвакуированы. Никто не пострадал. Судно погрузилось в воду на глубину около 2 м в 20 м от берега. РБК