В Вологде с затонувшего парохода эвакуировали 25 человек
08:50 22.08.2020 Источник: РБК
В Вологде затонуло пассажирское судно «Капитан Артюшин». Об этом сообщается на сайте МЧС по региону.
Судно, построенное в 1973 году, пошло на дно около десяти часов вечера 21 августа у Кремлевской площади. По предварительным данным, на борту находились 25 человек, в том числе ребенок. Все люди были эвакуированы. Никто не пострадал. Судно погрузилось в воду на глубину около 2 м в 20 м от берега. РБК
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